20 ноября приняли присягу на верность Родине и своему народу военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, которые осенью этого года были призваны на срочную военную службу.

Еще до отправки в армию призывников тщательно изучают, отбирают по определенным критериям как работники военкомата, так и представители воинских частей. И наши земляки во время службы, как правило, на хорошем счету у командиров, от них родителям приходят благодарственные письма за хорошее воспитание сыновей.

Нашего земляка Даниила Чавкина призвали в армию этой осенью, а в минувшую субботу он дал клятву на верность Родине. Для его матери Натальи Приходько этот день был очень трепетным и волнительным. Она гордится, что сын стал настоящим воином, защитником Отечества. Юноша сейчас находится в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

– Сын закончил агроколледж по специальности техник-механик и даже успел поработать в Андреевке. На военную службу призван в танковые войска. Парень он физически крепкий, занимался вольной борьбой. В армию шел осознанно. Хотел служить, хоть его аттестат позволял без особого труда поступить в ВУЗ.

«Хочу стать мужчиной и пройти настоящую школу мужества. Я придерживаюсь старых традиций: если ты мужчина, то ты обязательно должен служить», сказал мне сын, – вспоминает Наталья Валерьевна.

– Даниила забрали в армию в его день рождения, первого ноября. Когда встретились на присяге, я удивилась, как повзрослел мой сын всего за 20 дней. И внешне, и своими рассуждениями: «Мама, меня здесь многому хорошему научат. Не переживай. Вернусь настоящим мужчиной».

Когда звонит домой, Даниил говорит, что у него все нормально, привыкает к армейскому режиму, что хорошие отношения с другими военнослужащими, сержанты хорошо относятся к молодому пополнению. Кормят в войсковой части не хуже чем дома. Отбой и подъем в строго определенное время. Сын почти привык к армейским будням. К тому же, активного и ответственного юношу уже заметили и даже предложили службу по контракту.

– На присяге когда увидела его, испытала волнительные чувства. В военной форме и с автоматом он показался настоящим мужчиной. Возмужал, еще больше повзрослел. Армия – школа жизни. Уверена, сын получит опыт, который пригодится ему в дальнейшей жизни.