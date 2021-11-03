3 декабря в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню инвалидов, пройдут «прямые линии» с участием руководства Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома.

С 9.00 до 10.00 по телефону 8 (0232) 50-93-25 на вопросы реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения ответит заместитель председателя комитета Татьяна Николаевна Кулеш.

С 10.00 до 11.00 по телефону 8 (0232) 50-93-64 заместитель председателя комитета Александр Владимирович Ляшенко даст пояснения по вопросам социальной поддержки инвалидов.

С 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 50-93-30 на вопросы содействия в трудоустройстве инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности ответит начальник управления занятости населения Игорь Павлович Михальков.

С 12.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 50-91-73 заместитель начальника управления социальной поддержки населения Вера Ивановна Агеева даст ответы по вопросам обеспечения техническими средствами социальной реабилитации.