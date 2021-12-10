Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в новогоднюю ночь случаются самые настоящие чудеса!

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, вовсю сверкают огнями улицы города, а в каждом доме стоит наряженная елка.

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах и на рабочих местах.

Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Люди ходят по магазинам в поисках подарков для своих друзей и родных, выбирают самые красивые наряды и продумывают меню праздничного стола.

В преддверии праздника Авангард запускает фоточеллендж.

Сделайте оригинальное фото новогоднего убранства нашего города или интерьера вашего дома.

Свои фотографии можете отправлять на электронную почту avangard.gazeta31@yandex.ru, присылать в личные сообщения в социальных сетях.

Фотографии всех участников мы опубликуем в наших соцсетях, а лучшие фото будут опубликована на сайте.