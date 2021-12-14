Стало доброй многолетней традицией проводить встречи руководства района с молодыми специалистами, которые ежегодно прибывают на Будакошелевщину. Нынешний год не стал исключением. Разве что формат мероприятия, в связи с эпидемиологической обстановкой, немного изменился.

В текущем года в район прибыло 137 молодых специалистов. Сельское хозяйство, медицина, образование, культура – эти и другие сферы пополнились новыми кадрами.

Организаторы подготовили интересную и насыщенную программу. Пунктами посещения стали картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко и историко-краеведческий музей, где у участников встречи была прекрасная возможность прикоснуться к культурным и духовным традициям района, а также прикоснуться к творчеству наших земляков.

Официальной частью мероприятия стало проведение диалоговой площадки «Буда-Кошелевский район: проблемы и перспективы развития». В качестве экспертов были приглашены: первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко, заместители председателя райисполкома Александр Ковалев, Дмитрий Шпиганович и Людмила Кураликова, а также благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоирей храма Святителя Николая Чудотворца Сергей Пешко. По основным направлениям диалоговой площадки выступили спикеры: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова, заведующая сектором розничного и корпоративного бизнеса ЦБУ №307 ОАО «АСБ «Беларусбанк» Галина Пашковская, заместитель начальника управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району Галина Ефименко, заместитель главного врача ЦРБ по медицинской части Мария Селеня, директор Уваровичской средней школы Александр Концевенко и первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

В ходе обсуждения говорили о гарантиях и компенсациях молодым специалистам, льготах, социально-правовой и экономической защищенности, также затронули жилищные вопросы, ознакомились с выгодными льготными кредитами банка, затронули тему пандемии и профилактики коронавирусной инфекции, не обошли стороной организацию досуговой деятельности и молодежной политики.

Участники мероприятия познакомились также с историей и потенциалом региона. В формате открытого диалога можно было не только обменяться мнениями и задать волнующие вопросы, но и подискутировать, предложив пути решения и свои идеи для улучшения жизни в районе. Одним словом, каждый был услышан.

Обращаясь к молодежи, Олег Архипенко отметил:

– Район заинтересована в том, чтобы молодые специалисты закреплялись на своих первых рабочих местах, совершенствовали знания и навыки, раскрывали свой профессиональный и творческий потенциал. Ведь вам предстоит внести свой весомый вклад в будущее Будакошелевщины, в ее развитие. В свою очередь, руководство района и руководители на местах готовы помогать вам и поддерживать в любых начинаниях.

Подводя итоги встречи, руководство района призвало молодых специалистов быть активными и неравнодушными к судьбе Будакошелевщины, проявлять и поддерживать инициативы, направленные на развитие и процветание региона, совершенствоваться в профессии и набираться мастерства и с честью следовать выбранному пути.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора