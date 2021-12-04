Раздельный сбор мусора в контейнеры в частном секторе – давнишняя европейская практика. Просто, чисто, экологично. Это так, но при условии, если обе стороны – и коммунальная служба, и граждане – соблюдают элементарные правила вывоза и сбора мусора. В противном случае нововведение становится не благом, а чьей-то головной болью. О том, как это происходит на практике, «Авангард» увидел, выехав на один из маршрутов.

В начале года жителям города более чем из 600 домовладений в безвозмездную собственность были переданы по 2 контейнера для сбора мусора – ТКО И ВМР, закуплен специальный автомобиль. Напомним: ТКО – твердые коммунальные отходы, ВРМ – вторичные материальные ресурсы (макулатура, бумага, картон, стекло, пластмасса, пластик, металл).

Как пояснила начальник участка благоустройства и санитарной очистки КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Любовь Мищенко, для сбора ТКО разработали 4 маршрута, пятый (по понедельникам) отведен для сбора ВМР. Жители частного сектора знают, в какой день у них вывозится мусор.

В среду с утра машина работает на улицах Головачева, Дрозда, Пушкина, Ломоносова, Мичурина и ряде других. Мы присоединяемся к коммунальщикам на ул. Дрозда. На сборе мусора задействован тандем в составе водителя и грузчика. Работают оперативно, чувствуется, что все нюансы отработаны до мелочей. Помимо движения, в обязанности водителя входит и прессование мусора, а грузчик оперативно извлекает пакеты с мусором и забрасывает в кузов. Надо отметить, что жители по-хозяйски относятся к переданному имуществу: контейнеры чистенькие, без механических повреждений. Мусор упакован в пакеты. На первый взгляд, все правильно. Но при ближайшем рассмотрении практически в каждом третьем контейнере в пакетах замечаем пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки и другие отходы, относящиеся к ВМР. Наиболее отчетливо их наличие проявляется, когда начинается прессование мусора.

После последней точки на маршруте машина отправляется на полигон в Славенец. Содержимое выгружается, и картина смешанного сбора мусора жителями проявляется во всей красе. Коммунальной службе приходится затрачивать дополнительно время и средства для сбора ТБО еще и на полигоне.

В чем же причина столь безответственного подхода к раздельному сбору мусора у нас, потребителей? Что мешает просто взять за правило отделять и складывать в отдельный контейнер пластик, стекло или бумагу? Ведь раз в месяц, по понедельникам, собранные вторичные материальные ресурсы отвозятся прямо на участок по их переработке в коммунальник. Так что домыслы некоторых горожан, что, якобы, какой смысл так тщательно сортировать мусор, если все равно потом он оказывается в одном месте, вовсе безосновательны.

Кстати, таких недобросовестных потребителей коммунальные службы вправе наказать. Например, если в контейнере для ТКО окажутся вторресурсы (пластиковые бутылки, стекло), то работник коммунальной службы вправе выложить их и оставить. Это в лучшем случае. Могут наказать и рублем. Согласно ч. 2 ст. 15.63. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение требований законодательства об обращении с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин для физических лиц.

О том, что иметь контейнеры для раздельного сбора мусора удобно, мобильно и эстетично, убедилась на собственном опыте. Серый контейнер (для ТКО) выкатываем с утра, перед выходом на работу, заведомо зная, что мусор будет обязательно вывезен. Во всяком случае, на моей практике не было ни одного случая, чтобы отходы не забрали. Обычно на неделю одного контейнера вполне достаточно. Отдельно собираем стекло, пластик, упаковываем их в пакеты и складываем в красный контейнер. И все, никаких проблем.

Не могу не затронуть и еще один аспект. Некоторые наши жители «изобрели» новый способ избавления от мусора – выбрасывают пакеты в урны на автобусных остановках. Свидетелем такого была не единожды. Оригинально, ничего не скажешь. А в прошлый вторник и вовсе кто-то превзошел себя: наполненный до верха мешок с мусором просто оставил за остановкой «ул. Дрозда В.П.». Предполагаю, что неизвестный, зная, что по графику мусор на нашей улице вывозится по средам, не смог дождаться и «подложил свинью» коммунальщикам еще накануне.

Из всего сказанного, уважаемые земляки, вывод напрашивается только один: пока каждый из нас добросовестно не будет подходить к раздельному сбору мусора, до тех пор эта проблема не будет выходить из разряда актуальных.

Напоминаем, что отходы от обслуживания земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства и огородничества, в том числе отходы от обрезки зеленых насаждений, содержания и убоя скота, сезонной санитарной уборки не являются коммунальными отходами и должны компостироваться на своих земельных участках. Но по желанию граждан такие отходы можно вывезти за дополнительную плату. Вывоз строительного и крупногабаритного мусора также осуществляется по предварительной заявке на платной основе.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской