Основная тема обсуждения информационно-пропагандистских групп райисполкома – «Конституция Республики Беларусь политико-правовой фундамент единства народа и его социальной защищенности».

Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко встретился с работниками КСУП «Кривск». Молодежная группа райисполкома пообщалась с трудовым коллективом санстанции.

Аналогичные встречи прошли и в других трудовых коллективах района. Следует отметить, что данная тема вызвала живой отклик у будакошелевцев. В ходе встреч были подняты и другие волнующие граждан вопросы, различных сфер жизнедеятельности.