Овен. Скорее всего, вы познакомитесь с интересными людьми. Отличный период для приобретения бытовой техники, аксессуаров, парфюма. Самое время поменять в себе что-то. Сходите на прогулку или в бассейн.

Телец. Успешное решение сложных задач придаст уверенности в себе. Задумайтесь над словами, которые вы говорите. Есть риск попасть в неловкую ситуацию. Отнеситесь к своим делам более серьезно, делайте их качественно.

Близнецы. Вы можете заняться чем-то новым, например, осуществить давно задуманный план. Покажите всем, на что способны. Ожидается встреча с друзьями детства. Постарайтесь отнестись лояльно к тем, с кем у вас были напряженные отношения.

Рак. Настал момент для приятных знакомств. Пора становиться более коммуникабельным и разносторонним человеком. Следует перешагнуть собственный барьер в общении с новыми людьми. Естественно, для этого понадобится время.

Лев. Улучшится ваш социальный статус и финансовое положение. Можете столкнуться со скрытой завистью к вашему благополучию со стороны знакомых. В выходные запланируйте поездку, которая напомнит, что жизнь прекрасна.

Дева. Период предназначен для воплощения планов путем успешных переговоров. Помогите родным и близким раскрыть качества, в которых они наиболее успешны. Уделите внимание своим детям, помогите с выполнением уроков, проведите выходные вместе.

Весы. Ваша деятельность на этой неделе очень продуктивна. Однако вероятны ошибки, из-за чего руководство будет недовольно. Постарайтесь себя не накручивать, займитесь лучше тем, что получается лучше всего.

Скорпион. Возможны трудности, связанные с рабочими делами и денежными тратами. Рассчитывайте только на себя и не доверяйте личную информацию малознакомым людям. В выходные желательно отправиться на природу или посетить спа-центр.

Стрелец. Есть вероятность, что встретите человека, с которым разделите всю оставшуюся жизнь. Чтобы чувства оказались взаимными, сделайте все возможное. Но не переусердствуйте, дайте возможность человеку понять, что он сам делает свой осознанный выбор.

Козерог. Неделя начнется с того, что вам предложат вложиться во что-то существенное или приобрести нечто дорогостоящее. Переговоры пройдут успешно, и вы достигнете поставленных целей. Постарайтесь держать себя в руках, есть риск поругаться со второй половинкой.

Водолей. После того как отправитесь в путешествие с человеком, к которому испытываете глубокие чувства, поймете, что ближе и дороже нет никого. Ваши чувства перейдут на новый уровень,

вы будете самым счастливым. Не забывайте, что ваш партнер нуждается не только в любви, но и в поддержке.

Рыбы. У вас имеются скрытые умения и возможности. Усилия, которые приложите в ходе работы, обязательно принесут свои плоды. Обратите внимание на то, с какой скоростью вы выполняете поставленные цели. Будьте более спокойны и сдержанны.