С целью популяризации детского и юношеского творчества, выявление и поддержка творческих одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства, пропаганде единения разных национальных культур, их сохранение и развитие, создание условий для обмена профессиональным опытом по работе с творческими коллективами, укрепление международных связей и сотрудничества через культуру и творчество с 20 июля 2021 года проводился VII Открытый международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ».

В фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 до 25 лет. Конкурс состоял из трех туров: 1 тур – отборочный (с 20 июля 2021 года); 2 тур – заочный (с 29 сентября 2021 года); 3 тур — очный (с 3 ноября 2021 года). Фестиваль-конкурс имел 2 формы проведения: очную и дистанционную. Всех ребят оценивала профессиональное жюри. Состав участников 3 финального тура формировался по итогам первых двух туров.

Лучшие творческие коллективы из всей Беларуси, Росси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Украины продемонстрировали свое творческое мастерство и в очередной раз доказали всему миру, что творчество не имеет границ! В финальный тур прошли и талантливые дети нашей Будакошелевщины из Уваровичского центра детского творчества.

На протяжении пяти дней проходили конкурсные выступления в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр, художественное слово; театр моды.

Учащиеся нашего центра достойно представили наш поселок, район и страну на фестивале-конкурсе и стали обладателями достойных наград: учащихся образцового ансамбля танца «Мiлавiца» и руководителя Кабаеву Людмилу Александровну с дипломом I степени, и 2-мя дипломами II степени, учащихся образцового театра моды «Хобби-Style» и руководителя Искрицкую Ирину Владимировну с дипломом III степени, солистку вокального ансамбля «Шчодрыца» Козлову Ксению с дипломам участника и Тишкову Татьяну Геннадьевну с дипломом I степени в VII Открытом международном фестивале -конкурсе «Творчество без границ»!

Поздравляем учащихся и педагогов с высокими результатами и желаем им дальнейших побед!