Начальник ОПС «Чеботовичи» Елена Похвалова, почтальоны Людмила Мячикова, Светлана Иванова и Елена Суворова за годы совместной работы создали небольшой, но дружный коллектив, в котором все строится на основе доверия и взаимовыручки.

Не случайно и работа у них спорится, и показатели все выполняются. Словом, люди на своем месте.

За Еленой Михайловной, как начальником отделения, координация всей работы. Имея бухгалтерское образование, ей не доставляет труда вести всю необходимую документацию и отчетность.

Рабочий день почтальонов расписан по минутам. Отчитавшись за предыдущий день, каждая формирует доставку по своему маршруту на день сегодняшний. В сумке почтальонов чего только нет: продовольственные и непродовольственные товары, конечно, корреспонденция и самое главное – АПК, иначе аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон». Лучше и не назовешь.

Чем удобен «Мобильный почтальон»? С его помощью можно рассчитаться по карте, оформить подписку, оплатить «коммуналку» и любую другую услугу в ЕРИП, принять на дому почтовое отправление или сделать денежный перевод, получить пенсию или пособие, купить потребительские товары и почтовую продукцию. К слову, этим удобным устройством с недавнего времени обеспечены все почтальоны района. Мои героини признаются, что немного волновались, когда получили в пользование «Мобильные почтальоны», но теперь понимают, насколько они облегчили их работу.

Декабрь – активная пора и для подписной кампании на будущий год. Почтальоны, зная предпочтения жителей, предлагают широкий выбор газет и журналов. Некоторые сельчане уже сейчас позаботились и продлили подписку на любимые издания. Приятно, что почти в 100 адресах на территории обслуживания ОПС «Чеботовичи» по-прежнему будут узнавать новости, делиться проблемами или радоваться своим успехам вместе с нами – районной газетой «Авангард». Мы искренне признательны не только жителям Чеботовичского сельсовета, но и всем будакошелевцам, кто идет вместе с нами по жизни. И, в свою очередь, постараемся наполнить наш контент новыми идеями и проектами. Выписывайте районку, не пожалеете!

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ