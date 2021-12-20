За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 657. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 685 462 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 677 045 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5399 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 985 тестов. Всего в стране проведено 10 836 163 теста.