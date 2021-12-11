Адвокаты и прокуроры, следователи и нотариусы, судьи, юрисконсульты и судебные исполнители. 5 декабря люди, на которых возложена миссия по формированию правовой культуры и уважения к закону, принимали поздравления с Днем юриста. По случаю профессионального праздника наше интервью с главным судебным исполнителем отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Юлией Колядой.

– Юлия Анатольевна, в чем заключается работа судебного исполнителя?

– В исполнении требований исполнительных документов, направленном на восстановление нарушенных прав и законных интересов взыскателей. Это может быть как взыскание денежных средств либо передача имущества, так и исполнение требований, с этим не связанных. Например, о понуждении должника к внесению изменений в учредительные документы, об участии в воспитании детей. Цель нашей работы – восстановление нарушенных прав и законных интересов взыскателей.

– Опишите типичный рабочий день судебного исполнителя.

– Судебному исполнителю необходимо изучить имеющиеся документы и принять необходимые процессуальные решения по ним, изучить материалы исполнительных производств и принять решение о необходимости выезда к должнику для наложения ареста на его имущество или о совершении иных действий, направленных на исполнение требований исполнительных документов. По ранее арестованному имуществу – направить документы на оценку, передать имущество на реализацию. При необходимости самостоятельно провести публичные торги. Пообщаться со сторонами исполнительных производств: с должником – для установления перспектив исполнения исполнительных документов, со взыскателем – для предоставления ему информации о ходе исполнения исполнительных производств.

Принудительное исполнение исполнительных документов – это тяжелая и кропотливая работа, зачастую требующая от судебного исполнителя намного больше времени, чем официальный рабочий день. Фактически рабочий день у судебного исполнителя не нормирован – часто судебные исполнители остаются после официального завершения трудового дня, а также работают в выходные дни.

– Что самое трудное в профессии? С какими неприятными моментами приходится сталкиваться во время работы?

– Наша работа сопряжена с конфликтами, претензиями, негативными эмоциями, агрессией. Пожалуй, это самый неприятный момент. Должники всегда недовольны тем, что у них забирают денежные средства и имущество, а взыскатели – оперативностью исполнения.

– А что нравится в профессии?

– Восстановление, так скажем, справедливости: когда взыскатель получает то, что должник должен был ему давно отдать.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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