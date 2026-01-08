«Белавиа» возобновила полетную программу в Израиль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

«Тель-Авив — одно из первых направлений маршрутной сети «Белавиа». Авиакомпания начала летать в Израиль в 1995 году. Сегодня рейсы были возобновлены после длительной приостановки программы в феврале 2022-го по причинам, независящим от авиакомпании, — рассказали в пресс-службе. — Возобновление рейсов прошло по-настоящему ярко. Пассажиры регистрировались на рейс в Израиль под мелодии узнаваемых еврейских песен в исполнении музыкального квартета. Кроме того, все туристы получили памятные сувениры от авиакомпании, а первому зарегистрировавшемуся пассажиру достался особый подарок».

Загрузка первого рейса составила более 87% (по данным на 6 января), что говорит о популярности маршрута уже сейчас. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — в четверг и воскресенье. Вылет из Минска — в 7.10, прибытие в Тель-Авив — в 12.20. Обратный рейс из Тель-Авива запланирован в 13.15, прибытие в Минск — в 20.40. Продолжительность полета Минск — Тель-Авив составит 6 часов 10 минут туда и 6 часов 25 минут в обратном направлении.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737-8 с салоном бизнес-класса. Для пассажиров предусмотрено горячее питание. Стоимость билетов — от Br671 в одну сторону и от Br1327 туда-обратно (тариф «Лайт»). Купить билеты можно на сайте «Белавиа», у агентов и в офисах продаж.

«С большим удовольствием объявляем о возобновлении регулярных рейсов в Тель-Авив. Это знаковое событие для нас, ведь Израиль был одним из первых международных направлений в сети «Белавиа». Мы всегда были заинтересованы в продвижении этого маршрута — одного из самых востребованных у пассажиров по многим причинам, в том числе благодаря медицинскому, духовному туризму. Мы видим высокий интерес к маршруту и со стороны Израиля. Там проживает много граждан, связанных семейными и дружескими узами с Беларусью. Безусловно, они рады прямому удобному авиасообщению с Минском. Возобновление рейсов — это ответ на запросы тысяч людей, которые ждали возможности прилететь в гости к родным и близким без долгих стыковок», — отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.