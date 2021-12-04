А ночью выпал первый снег. Робкий и несмелый, неловкий и такой долгожданный. Поэтому с утра дом огласился радостными криками: София громко приветствовала снег. Думаю, ее услышал не только снег с улицы Советской, но и с соседней улицы Горького. Есть подозрение, что снег, укрывший вождя мирового пролетариата на одноименной площади, тоже в обиде не остался. Наспех позавтракав и прогорланив песню про Новый год, хрупкую снежинку и заветное желание, она поскакала на улицу: успеть до школы лично засвидетельствовать свое почтение первому снегу. И так каждый год.

Снег. Его любят и ненавидят. Одних он восхищает и вдохновляет, а других раздражает, нагоняет тоску и скуку. Отчего бы? И если простой снег вызывает столько разных, диаметрально противоположных чувств и эмоций, то что говорить о более сложных вещах. Снег, как ни странно, напомнил мне о лете. Причем о конкретном лете 2017 года. Знатно мы тогда отдохнули. Получилось даже хуже, чем всегда. Гораздо хуже. Семейный тур на Черное море в один из курортных поселков в Николаевской области мы купили у знакомой. Ничто не предвещало беды. «Место отличное, отель – еще лучше», – божилась она. А я и поверила. Как нарочно, с того же курорта только вернулась еще одна приятельница, причем за лето она изловчилась побывать там дважды. «Ну ничего себе», – подумала я и забронировала тур сразу на две недели.

Отель действительно был отличный, правда, с окнами на парк аттракционов, который умолкал далеко за полночь. Как выяснилось, это была не самая большая проблема. Курорт в принципе не располагал к отдыху и оздоровлению, ради которого мы простояли 7 часов на границе и преодолели 800 км, а вот риск потерять имеющееся здоровье был очень велик. Настораживало здесь все: от объектов общепита до подгулявших лодочников с «бананами», «таблетками» и «пляжными парашютами». Общую картину апокалипсиса дополняли канализационные трубы, пересекающие пляж и уходящие в море. Не покидало ощущение, что нас кто-то телепортировал на 20 лет назад и мы попали в 90-е, где ушлые людишки расхватали на клочки морское побережье и без зазрения совести дерут втридорога с клиентов, экономя на уборке мусора, качестве услуг и безопасности неискушенных курортников.

Чуда не произошло. Уже к концу первой недели мы подхватили ротавирус со всеми вытекающими. Дольше всех держалась я – слегла уже дома с ангиной и первым в своей жизни конъюнктивитом. С тех пор прошло почти 5 лет. Воспоминания о неудачном опыте уже не вызывают ничего, кроме гомерического смеха. А вот тогда было совсем не смешно – мы хотели одного: скорей бы домой, в цивилизацию, где все регламентировано СанПиНом, будь трижды благословлен тот, кто придумал его. Дочка же, завидев издалека ту самую знакомую, которая организовала чудо-тур, неизменно повторяет: «Мам, смотри, вон твоя подруга, которая отправила нас в ад». Что ценю в Софии, так это деликатность.

С недавних пор я не спрашиваю совета у людей, если не уверена, что наши приоритеты схожи. У каждого свои приоритеты, свои трудности: одному тяжело подняться с дивана, другому – на Эверест. Каждому свое.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ