Как определиться с будущей профессией?

Кем я хочу стать, когда вырасту? Вопрос, которым с детства задается каждый из нас. Моя подруга, например, мечтала стать Шреком! Он, прошу заметить, фермер. Да, бывает и такое. Но детство проходит, и приходит время, когда нам нужно определиться с будущей профессией. Свой выбор я уже сделала. Предлагаю угадать, кем я буду после окончанию университета, по краткому описанию моих друзей и знакомых.

«Для меня … – это человек, который занимается сбором и редактированием интересной и важной информации о том, что происходит вокруг».

«…добывает информацию и создает материалы для газет, репортажи, передачи на радио, телевидении. В своих работах … затрагивает политические, экономические социальные и другие немаловажные темы».

«Я считаю, что главное качество … – коммуникабельность. Человек этой профессии всегда находится в центре событий. … должен иметь творческое мышление, быть креативным и харизматичным».

Думаю, вы уже догадались, что я буду журналистом. Эту профессию часто романтизируют, особенно юные «писатели». На самом деле все не так «ванильно». Настоящая журналистская работа – это тяжелый труд, который осилит не каждый. Журналист не только добывает сведения об окружающей действительности и редактирует материалы. Перед обработкой информацию нужно проверить, ведь она не всегда бывает достоверной. Если автор столкнулся с ложью, то ее необходимо исключить из текста. Так журналист не заставит аудиторию сомневаться в его добросовестности и компетентности.

Журналистика – творческая профессия. Талант здесь имеет огромное значение, но нельзя ограничиваться лишь способностями от природы. Как и представителям других профессий, журналисту нужна практика. Набираться опыта следует во всем: в поиске информации, общении с людьми, создании текстов.

Стоит отметить, что журналист – личность многогранная. Вы удивитесь, но абсолютно любое хобби может пригодиться в этой профессии, будь то вокал, хореография, кулинария или спорт. Нам часто приходится общаться с разными людьми, а общие интересы или хобби помогают быстро поладить с собеседником. Однако работа журналиста не исключает конфликтов. Это требует терпения и сдержанности.

Стрессоустойчивость – то, что позволяет журналисту работать при разных обстоятельствах. Даже в разговоре с конфликтным человеком проявляется это качество. Но есть и более серьезные, даже опасные ситуации, в которых журналисту нужно держать себя в руках: работа в «горячих точках», проведение журналистского расследования, эксперимента. Подобная деятельность подходит решительным и смелым людям.

Если ваш выбор пал на профессию журналиста, следует ознакомиться со всеми прелестями и сложностями его работы. Конечно, в будущем вы ощутите их на себе, но лучше быть готовым к предстоящим испытаниям.

Мария Козлова,

студентка 2 курса факультета журналистики БГУ Мария Козлова,

победительница районного этапа областного конкурса для молодых журналистов и блогеров