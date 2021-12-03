Комитет государственного контроля Гомельской области продолжает изучать организацию питания школьников

Проводимые Комитетом государственного контроля Гомельской области в текущем году контрольно-аналитические мероприятия по вопросам школьного питания показывают, что действующие в школьных столовых меню не всегда отличаются разнообразием, а при их разработке не учитываются важные факторы — пищевые предпочтения детей и объемы блюд. Как результат такого положения дел, значительная часть приготовленных блюд зачастую остается невостребованной, а школьники не получают полноценного питания в соответствии с физиологическими потребностями.

В целях изучения мнения родителей и иных заинтересованных о питании в школах на сайте Комитета госконтроля Республики Беларусь kgk.gov.by с 2 по 16 декабря 2021 года проводится интернет-опрос на тему: «Как вы оцениваете организацию и качество питания учащихся в школах Гомельской области».

Приглашаем всех заинтересованных принять активное участие в интернет-опросе. Нам важна Ваша оценка качества питания, которая позволит выявить проблемные вопросы по данной теме и выработать предложения по совершенствованию действующей системы питания в школах.