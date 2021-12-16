Несмотря на введенные против Беларуси санкции, нужно продолжать жить и спокойно трудиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны, передает корреспондент БЕЛТА.

«Санкции есть, и это данность. Более того, они уже стали частью нашей жизни. Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики», — сказал Александр Лукашенко.

Во время совещания Президент отметил, что его интересуют не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и по ответным мерам, которые он поручал подготовить.

«Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны: санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей и самое главное — защитить людей, сохранить их благосостояние хотя бы на уровне текущего года», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что эта задача касается в буквальном смысле всех присутствующих. Поэтому совещание и проходит в таком широком составе.

«Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций, но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление», — добавил Александр Лукашенко.