Первый снег, символично выпавший в последний день осени, новогодние витрины в магазинах, хлопоты по установке на площади главной ели района – все это приметы неумолимого и такого радостного приближения одних из самых любимых семейных торжеств – Нового года и Рождества.

Старт новогодним мероприятиям в этом году дал ставший уже традиционным районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Организатором конкурса является районный исполнительный комитет. В творческом состязании могут принять участие все желающие – предприятия и организации, независимо от формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также жители Будакошелевщины.

Заявки на участие принимаются в срок до 28 декабря по телефону 7-52-20 или на адрес электронной почты: otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by. Заявка на участие оформляется в произвольной форме с обязательным указанием названия организации либо фамилии, имени, отчества участника, адреса и контактного телефона. При этом не забудьте указать номинацию, в которой желаете поучаствовать.

Смотр-конкурс включает 8 номинаций. Среди них:

→ «Лучшее новогоднее оформление сельских населенных пунктов»;

→ «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Буда-Кошелевского района»;

→ «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций агропромышленного комплекса Буда-Кошелевского района»;

→ «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы г. Буда-Кошелево»;

→ «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы Буда-Кошелевского района»;

→ «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций малого и среднего бизнеса»;

→ «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения»;

→ «Лучшая новогодняя сказка».

Конкурсная комиссия в период с 28 по 31 декабря будет осматривать и оценивать объекты в городе и в сельских населенных пунктах по десятибалльной системе. При этом обязательно будут учитываться:

✓ оформление фасада здания и входной группы (наличие поздравительных обращений с Новым годом в виде буквенных сообщений или световых коробов, оформление световыми фигурами, гирляндами и огнями, а также иными новогодними украшениями);

✓ оформление прилегающей территории (использование объемных скульптур, установка, украшение живых и искусственных елей, оформление деревьев, расположенных на прилегающих к зданию территориях, фигурами, гирляндами, огнями и иными новогодними украшениями);

✓ оформление витражей и витрин (наличие поздравительных сообщений с Новым годом, оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными декоративными светильниками, использование декоративных шаров, шнуров, фигур Деда Мороза и Снегурочки и иных тематических изображений);

✓ единство стиля оформления и целостность композиции, гармония цветового решения в оформлении; использование новых дизайнерских решений в оформлении, художественная и эстетическая зрелищность; техника и качество исполнения; уникальность, оригинальность и эстетичность, многообразие приемов и способов новогоднего оформления; пожарная безопасность и санитарное состояние.

5 января по результатам осмотра комиссия подведет итоги и определит победителей I, II и III степени в каждой из номинаций. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами районного исполнительного комитета.

С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте райисполкома и сайте «Авангарда». По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства районного исполнительного комитета, кабинет 39, телефоны: 7-52-20, +375-29-248-61-69, e-mail: otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by к начальнику отдела Татьяне Николаевне Ивановой.

Итоги районного смотра-конкурса мы обязательно осветим на страницах «Авангарда» и на нашем сайте.

Атмосферу приближающегося праздника подхватят районные новогодние мероприятия, ярмарки и елочные базары. О том, где и когда они пройдут, мы расскажем в следующем выпуске районки и в социальных сетях.

К слову, цены на новогодние ели и сосны на елочных базарах будут варьироваться следующим образом: дерево высотой до 1 м можно будет приобрести за 10 руб., от 1 до 2 м – за 12 руб., от 2 до 3 м – за 17 руб.

А пока просим не строить никаких планов на вечер 15 декабря. Спешим обрадовать детей и их родителей и сообщаем, что общерайонная акция «Зажигаем елку вместе!» начнется на городской площади в 17.10. В программе: театрализованное представление, сказочные персонажи и новогодний кортеж.

С 18 декабря до 15 января 2022 года все желающие смогут посетить Резиденцию Деда Мороза в Смычке на базе отдыха «Медовый рай» и поучаствовать в театрализованном представлении «Чудеса под Новый год». Посещение Резиденции – только по предварительной записи. Контактные телефоны: 8 (02336) 7-49-03, 8 (029) 554-26-68. Обязательное условие – отличное настроение. Ждем вас!

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец