Минздрав выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний. Производитель вакцины — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН (Российская Федерация). Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Беларуси и были оценены положительно.

В пресс-службе добавили: вакцина «КовиВак» разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация «КовиВаком» чаще переносится более легко, чем «Спутником V».

Вакцина зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В ее основе — инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах — Sinopharm и Sinovac. К слову, вакцина компании Sinopharm широко применяется для вакцинации на территории Беларуси.

Вакцина «КовиВак» поступила 6 декабря на аптечный склад и с 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Беларуси.