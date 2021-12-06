14 декабря в Беларуси пройдет первый онлайн-форум «UNICEF talks: проектируем будущее». Участники обсудят вопросы экологии, самореализации, навыков XXI века и влияния технологий на будущее детей. Мероприятие приурочено к 75-летию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В программе:

4 часа экспертных выступлений от белорусских и зарубежных спикеров;

выступления и дискуссии при участии 15 представителей разных поколений: блогеров, активной молодежи, предпринимателей и IT-бизнесменов;

обмен мнениями о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы создать комфортную и безопасную среду для развития нового поколения.

Мы стоим на пороге глобальных перемен. Климат, экономика и технологии меняются намного быстрее, чем 30 лет назад. Поэтому задача взрослых – создать комфортную и безопасную среду для развития потенциала каждого ребенка.

Организаторы призывают к участию всех, кто так или иначе может повлиять на повестку предстоящих изменений: инноваторов и бизнесменов, экспертов и молодое поколение, преподавателей и родителей.

Участие в форуме уже подтвердили представители разных поколений и индустрий, топ-менеджеры, ведущие эксперты по вопросам детства. Среди спикеров:

Дмитрий Чернышев – автор книг-бестселлеров “Как думают люди” и “Чем заняться вечером с семьей на даче”, преподаватель курса по творческому мышлению в Высшей школе экономики (Москва);

– автор книг-бестселлеров “Как думают люди” и “Чем заняться вечером с семьей на даче”, преподаватель курса по творческому мышлению в Высшей школе экономики (Москва); Елена Клековкина – директор Центра executive-коучинга, развития и карьеры Московского центра управления “СКОЛКОВО”

– директор Центра executive-коучинга, развития и карьеры Московского центра управления “СКОЛКОВО” Ирина Понедельник – создатель и координатор инициативы “Молодежь за устойчивое развитие”, одна из 100 молодых защитников планеты от изменений климата.

В программе еще много ярких имен – организаторы обещают раскрывать их постепенно.

Подключиться к трансляции форума можно бесплатно по предварительной регистрации:https://unicef.by/unicef-talks/

Если по какой-то причине принять участие не получится, организаторы обещают предоставить полную запись мероприятия за небольшой донат.

За дополнительной информацией можно обращаться к Кристине Дулевич, +375296520759, kdulevich@unicef.org и Александре Петрушенко, +375 29 778 43 06, al@prci.by