Нет Ничего Невозможного или Как полюбить бег

Еще полгода назад бег казался мне чем-то мучительным и недосягаемым. А на людей, выходящих на пробежки, я смотрела с недоумением. И однажды я решила узнать, что же такое бег.

Бег – спорт с характером, мало кому он нравится с первого взгляда. Я начала свои пробежки с двух километров, которые давались мне с большим трудом и казались длиннее марафона. В беге, как и в любом другом деле, нужно ставить цели, хотя порой они могут казаться недостижимыми. Шаг за шагом я приближалась к своей: после двух километров мне удалось преодолеть расстояние в 4 км, что стало моей маленькой победой. Как говорил Конфуций: «Это неважно, что медленно ты идешь… Главное – не останавливайся». Оставив лень и неуверенность дома, я преодолела 6 км, затем 8 км. И вот заветные 10 км! То, что еще недавно казалось мне невыполнимым, теперь стало неотъемлемой частью моей жизни и наполнило ее новым смыслом.

Теперь я с уверенностью могу сказать, что бег – это многогранность, это возможность поверить в себя и раскрыть свой потенциал. Бег помог мне справиться с тревожностью и плохим настроением, улучшил работоспособность и качество сна, сделал меня дисциплинированной и уверенной в себе.

Я полностью согласна с утверждением Уилла Смита: «Бег и чтение – ключи к жизни. Почему бег? Когда вы бегаете, у вас в голове появляется один человек, предлагающий сдаться. Если вы поймете, как победить этого человека в беге, вы с легкостью добьетесь своих жизненных целей».

Мне кажется, я смогла победить этого человека и стать лучше.

Помните о том, что ограничения ваших возможностей только в вашей голове. Мотиватором моего увлечения стало правило трех «Н» – Нет Ничего Невозможного.

Марина ПАЛУБЕЦ,

учащаяся гимназии г. Буда-Кошелево,

победительница районного этапа областного конкурса для молодых журналистов и блогеров