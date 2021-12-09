Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служит гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь. Ухудшение состояния проезжей части сказывается на увеличении частоты дорожных происшествий и росте числа пострадавших. Наиболее частые повреждения при этом: черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей, сочетанная травма.

Чтобы снизить риск падения при гололеде, необходимо соблюдать следующие правила:

носить обувь желательно на плоской, рифленой подошве и на низком каблуке;

внимательно смотреть под ноги (в спешке можно не заметить даже открытого льда);

в гололедицу ходить нужно по-особому – скользящими шажками, на слегка согнутых ногах, словно на маленьких лыжах, наступать на всю подошву;

идти желательно как можно медленнее, чем быстрее идете, тем больше риск упасть;

девушкам на время гололеда нельзя ходить на высоких, тонких каблуках;

не ходить близко к стенам и краям зданий – с крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега;

в темное время суток носи одежду со светоотражающими элементами или прикрепляй к куртке, ранцу светоотражающие значки и подвески.

Чтобы не упасть – идти медленно, немного наклонившись вперед, согнуть ноги в коленях, держать руки свободными без сумок и не в карманах.

Если вы начинаете падать – взмахом руки помогите себе восстановить равновесие, отбросив все лишнее (сумку, пакеты).

В момент падения – максимально напрячь мышцы, сгруппироваться, «сжаться в замок», втянуть голову в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть. Приземлиться на бок – важно успеть перевернуться.

При неизбежном падении на спину – прижать подбородок к груди, руки максимально широко раскинуть – чтобы «загасить» удар, не приземлиться на выставленные локти и не травмировать их.

Нельзя выставлять локти вперед и приземляться на вытянутые руки – это приведет к перелому и другим травмам запястья. Падая садиться на попу: у пожилых людей это нередко приводит к перелому шейки бедра, у молодых – к травмам копчика.

После падения: оценить свое самочувствие и продолжить путь; дома внимательно осмотреть место ушиба; при наличии травмы или сильного ушиба – обратиться в травмпункт.

15 декабря 2021 года с 13 до 16 часов позвонив по телефону «прямой» линии 8 (0232) 34-71-27 на вопросы поможет ответить врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения Гомельской областной клинической больницы Хилькевич Илья Андреевич.