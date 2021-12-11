– Решение о вакцинации приняла обдуманно, доверяя компетентным мнениям врачей и специалистов-вирусологов. Мой выбор пал на китайскую вакцину. В конце сентября сделала первую прививку, без особых проявлений и недомоганий. Но в первых числах октября, к сожалению, заболела. Коронавирусную инфекцию перенесла достаточно тяжело. Уверена, если бы курс вакцинации успела пройти немного раньше и полностью, заболевание прошло бы легче, особенно без последствий для собственного здоровья, с которыми до сих пор приходится «сражаться». Как только организм восстановится, обязательно сделаю вторую часть вакцины. Придет время, пройду и ревакцинацию. Близкие также вакцинировались – мама, брат, его семья. Так что коллективный иммунитет хотя бы в нашей семье мы обеспечили.

Наступление невидимого врага пришлось держать мне и как руководителю. Дельта-штамм внес свои коррективы в организацию ежедневного производственного процесса, когда в октябре-ноябре, на пике заболевания, работники одновременно уходили на больничный или самоизоляцию. Многие из них, пройдя нелегкий путь выздоровления, в корне поменяли отношение к данной ситуации.

Мы, в свою очередь, проводим разъяснительную работу среди коллектива о необходимости вакцинации. В качестве стимулирующих мер, например, прорабатываем вопрос выплаты денежной помощи тем, кто привился.

Тема вакцинации меня волнует не только в части собственного здоровья, здо-ровья близких, но и в более глобальном масштабе. Сегодня, когда в нашей стране столько делается для улучшения демографической ситуации, каждый гражданин просто обязан заботиться о своем здоровье. В частности, прививаться от коронавируса и гриппа, тем более что никаких материальных затрат практически не требуется.

Всем будакошелевцам настоятельно рекомендую еще раз взвесить все «за» и «против», не выжидать, а сделать верный выбор, думая не только о собственном благополучии, но и о здоровье близких, коллег по работе, всех, с кем ежедневно приходится общаться.