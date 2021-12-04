Больше 7 тысяч тонн зерна поступило на хранение в этом году на хлебоприемный пункт. Шутка ли? И все оно прошло через опытные руки заведующей лабораторией Татьяны Кураликовой.

Приемка и ответственное хранение зерна – одно из основных направлений деятельности Буда-Кошелевского хлебоприемного предприятия. При этом оно является гарантом сохранности и возврата имущества в полном объеме, а лаборатория – важное звено и главный «контролер» предприятия. На основе лабораторных данных, например, проводятся взаиморасчеты между покупателем и продавцом. Принимая зерно, нужно знать, где его хранить, как сортировать и доводить до определенной кондиции.

О тонкостях процесса нам не только рассказала, но и наглядно показала заведующая лабораторией Татьяна Кураликова. Скажу сразу, было очень интересно и познавательно.

Переступив порог, глаза разбежались от приборов и различных приспособлений. Никогда не думала, что для определения качества зерна необходимо столько показателей. Каждый показатель, вид зерна имеют свои критерии качества. При этом зараженность, среднесуточную влажность, наличие радионуклидов, натуральный вес, клейковину проверяют на каждую партию зерна, поступающую на хлебоприемный пункт.

Самый емкий процесс – определение клейковины. Но и, пожалуй, самый важный. От того, какую клейковину имеет зерно, его распределяют по классам. 3-й – самый высокий, соответственно, самый дорогой. Из такого зерна изготовят муку, которая будет предназначена для выпечки булочек, кренделей и других вкусностей. Из зерна 4 класса испекут хлеб, а фуражное зерно пойдет на изготовление комбикорма.

Клейковину Татьяна моет всегда сама. Словно учитель, она буквально по шагу демонстрирует нам процесс, который уже не одну сотню раз проделывала за годы работы. Превращение зерна в эластичную клейкую массу проводится вручную, занимает больше получаса, но зато результат точный, как в аптеке. От класса зависит цена продукции, соответственно, и выручка.

В городских лабораториях клейковину определяют с помощью приборов, весь процесс автоматизированный. Но, по признанию Татьяны, измерение вручную – самый верный и надежный способ.

Во время уборки урожая, пока Татьяна «колдует» над очередной партией зерна, у ворот хлебоприемного пункта ожидают машины с новым урожаем. В горячую пору их приезжает до 50. Но никакой спешки: все параметры зерна необходимо определить точно.

Львиную долю времени у Татьяны занимает ведение документации. Ежедневно заполняются журналы по влажности, температуре, зараженности, реестр на каждое хозяйство. Хлебная инспекция, в свою очередь, проверяет выполненные в лаборатории образцы и предоставляет документ подтверждения качества.

После завершения уборочной, когда, казалось бы, можно и вздохнуть посвободней, хватает и других забот. На «передовую» выходят отгрузка и хранение зерна. До мая будущего года складские помещения должны быть уже освобождены. К концу июня проверяется вся техническая база и начинается подготовка помещений под новый урожай.

Начиная с 1 октября, каждые 2 недели проверяется зерно, предназначенное для длительного хранения. Внутри складских помещений проводится мониторинг температуры, поддерживается необходимый микроклимат. С помощью электрических вентиляторов зерно охлаждается и подсушивается. По словам Татьяны, сложнее всего хранится рожь: она быстро впитывает влагу. На предприятии работают с пшеницей, рожью, ячменем. В прошлом году отправляли на экспорт кукурузу, в нынешнем работают с импортом шрота. Разве что с горохом еще дел не имели. Зерно отгружается в Минский, Гомельский и Новобелицкий хлебоприемные пункты.

Кстати, наш хлебоприемный пункт, единственный в области, заготавливает ячмень пивоваренный. Главной характеристикой такого зерна является наличие белка и живых культур. Справиться со всем этим объемом работы Татьяне помогают волевой характер, стремление делать – и дома, и на работе – все по высшему разряду. А по-другому она не умеет. Эти черты характера когда-то круто изменили ее жизнь. 7 лет назад Татьяна Викторовна, заведующая Неговской сельской библиотекой, пришла работать техником-лаборантом на ХПП. Впоследствии стала и заведующей лабораторией. Имея за плечами профессиональные курсы, планирует продолжить образование в Могилевском университете продовольствия. У нее – сын и дочь. Сын Кирилл связал свою судьбу с правоохранительными органами, а 15-летняя Светлана мечтает стать педагогом.

Наша героиня живет в Струках, любит свой дом, домашнюю живность и приусадебный участок. Цветы – ее страсть. Поддержка близких, любимая работа, стремление к красоте, порядку вокруг, оптимистичное отношение ко всему окружающему – прописные истины, которые помогают Татьяне Кураликовой преодолевать любые трудности и с оптимизмом смотреть в будущее.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец