Озера и реки Гомельщины начинают покрываться льдом, и любители подледной ловли массово стремятся на водоемы. Во избежание несчастных случаев во время зимней рыбалки Жлобинская межрайонная инспекция еще раз напоминает Вам о мерах безопасности при ловле рыбы со льда.

Стоит помнить, что:

— выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда;

— переходить водоемы по льду следует в местах оборудованных переправами. При их отсутствии до начала движения по льду необходимо убедиться в его прочности. Прочность льда проверяется пешней или колом. Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим следам, при этом первые шаги надо делать не отрывая подошвы ото льда. Проверять прочность льда ударами ног запрещается;

— при движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места: впадение ручьев, выход грунтовых вод и родников, сброс промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки, травы, выколки льда. Не рекомендуется выходить на лед в пургу и темное время суток;

— при групповом переходе по льду следует двигаться на расстоянии 5 — 6 метров друг от друга, внимательно следя за впереди идущим;

— во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову при выходе на подледную рыбалку рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15 — 20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400 — 500 граммов на другом;

— провалившись под лед, следует действовать быстро и решительно: бросить в сторону берега закрепленный на поясе линь и без резких движений стараться выбраться на прочный лед, а затем, лежа на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи;

— при оказании помощи провалившемуся под лед ему подаются лестницы, доски, шесты, веревки и другие подручные средства, при этом приближаться к нему следует лежа ползком, желательно опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое и более, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги.

Желаем всегда быть с уловом и всем оставаться живыми и здоровыми. Помните Вас ждут дома.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.