Птицей следующего года выбрали белую лазоревку. В нашей стране она живет только на Полесье. На звание претендовали также скопа и горлица обыкновенная.

Белая лазоревка – один из семи видов синиц в Беларуси, она включена в Красную книгу нашей страны, в 2015 году на территории республики проживало всего 500-800 пар.

Птица небольшая, по размеру меньше воробья, весит около 16 граммов, размах крыла – до 21 сантиметра. Обычно в кладке у самки примерно 11 яиц, птицы их высиживают две недели, столько же выкармливают птенцов.

Гнездовья вида у нас есть только на Полесье. Даже зимой птицы не покидают свой ареал обитания, они концентрируются около Припяти и ее притоков. Это изолированная популяция, основной ареал обитания – полоса от Москвы до Японского моря.

Во время создания пары самец белой лазоревки проводит своеобразный ритуал – кормит самку. В апреле, в начале гнездового сезона самец активно поет на своем участке, в момент же высиживания птенцов родители ведут себя как партизаны – прячутся и молчат.

Гнезда создают низко, в полутора метрах от земли, в основном в дуплах, реже – в щелях домов.

Главная угроза для вида – мелиорация пойм полесских рек и заболоченных лесов, вырубка старых деревьев.

В течение года орнитологи будут ловить птиц и кольцевать их. За процессом можно понаблюдать на Туровской станции кольцевания.

© Правда Гомель