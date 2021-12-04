Начало декабря в нашем городе выдалось по-настоящему зимним. Какие чувства вызвал первый снег у будакошелевцев?

Евгений Жеребцов,

заместитель военного комиссара

по территориальной обороне:

– Первый снег – всегда радостное явление. В этот день немного ощущаешь себя ребенком, потому что понимаешь: скоро Новый год, и вот-вот начнется предпраздничная суета. Поэтому первый снегопад – это всегда красиво и сказочно. Однако не стоит забывать, что с наступлением зимы нужно быть осторожнее и бдительнее, ведь мороз и гололед еще никто не отменял. Берегите себя!

Людмила Емельянова,

библиограф центральной районной библиотеки:

– Приход зимы у меня ассоциируется с Рождеством и Новым годом – праздниками, когда вся семья собирается вместе. Это отличный повод порадовать близких подарками, сказать им теплые слова. Поэтому эмоции у меня только положительные, я в предвкушении. А еще зима – это красиво: солнечные морозные дни, хрустящий снег под ногами. Эти мелочи делают нашу жизнь прекраснее, их просто нужно замечать.

Евгения Мордовина,

учитель-дефектолог ЦКРОиР:

– Я была счастлива, как ребенок, когда утром увидела снег! Ждала зиму. И вот она пришла. Дочка очень хочет покататься на коньках, и мне радостно от того, что ее мечта наконец-то осуществится. Да, зима приносит определенные неудобства: слякоть, нужно сушить сапоги, носить шапку, зимнюю одежду. Однако на это можно просто не обращать внимания и радоваться жизни.

Владимир Иванчиков,

рабочий РВК:

– Разве может не радовать первый снег? Вы посмотрите на наш город, как он преобразился! Лично мне очень нравится. Конечно, когда живешь в своем доме, с приходом зимы хлопот прибавляется: нужно чистить дорожки, топить печку. Однако, если не боишься работы, это совсем не проблема. А попить горячего чая с мороза – особое удовольствие. Так что с наступлением зимы, земляки!

Юрий ЕЖОВ

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