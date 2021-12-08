Автомобильные дороги в Беларуси посыпают песко-соляной смесью или технической солью в зависимости от погоды.
До 15 градусов мороза — техническая соль (NaCl).
При температуре ниже 15 градусов мороза — песко-соляная смесь.
Смесь песка и соли:
плюсы — низкая цена, доступность, простота использования;
минусы — относительно высокая коррозийная активность.
В других странах применяют также
Раствор модифицированного хлористого кальция:
плюсы — экономичный, эффективен при сильных морозах (до 35 градусов ниже нуля);
минусы — короткий срок действия (до 3 часов), ухудшает сцепление с асфальтом на 30%, может вызывать аллергию, приводит к коррозии.
Смесь соли с мраморной крошкой:
плюсы — экологически чистый материал, применяется многократно;
минусы — забивает канализационные стоки, портит обувь.
Гранитный щебень:
плюсы — экологически чистый материал, применяется многократно;
минусы — высокая цена, повреждает кузова и дорожное полотно.
Бишофит (хлорид магния):
плюсы — быстро растапливает лед, безопасен для человека и животных, не оставляет белых пятен на обуви;
минусы — имеет коррозийные свойства.
Источник: по данным из открытых источников.