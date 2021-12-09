В пять раз возрастет поддержка бизнеса банками в рамках госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сказал министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Вчера под председательством министра экономики состоялось очередное заседание постоянной межведомственной комиссии по государственным программам. На нем рассматривались предложения по корректировке госпрограмм «Цифровое развитие Беларуси», «Социальная защита», «Малое и среднее предпринимательство».

На заседании Александр Червяков назвал неизменное условие, при соблюдении которого утвержденные мероприятия и значения показателей могут быть пересмотрены: «Корректировка допустима исключительно в случае, если с ее помощью будет обеспечено улучшение ранее принятых показателей отрасли либо более значимый социальный эффект. Но мы не поддержим вносимые предложения со стороны заказчиков госпрограмм по изменению плановых параметров под фактически достигнутые результаты. Это принципиальная позиция министерства и межведомственной комиссии».

Минэкономики, как ответственный заказчик, предложило увеличить объем финансирования мероприятий госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство». Основной источник средств — расширение почти в пять раз кредитных линий банков. В текущей пятилетке малый и средний бизнес может рассчитывать на Br30,5 млрд, в том числе в следующем году — на Br6 млрд.

По мнению Александра Червякова, это станет весомой поддержкой для сектора предпринимательства.

Белта