Вчера в Минске в «Чижовка-Арене» прошла церемония награждения победителей XIX Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь». В номинации «Виртуальный проект года» победителями стали наши земляки – учителя Чеботовичской школы Майя Галицкая

и Евгений Телеш.

По словам учителя белорусского языка и литературы Майи Галицкой, идея создания виртуальной экскурсии по одному из знаковых мест Будакошелевщины в их творческом тандеме с учителем информатики Евгением Телешем витала давно и продиктована реалиями времени. Главная цель проекта – дать возможность всем желающим прикоснуться к аутентичному наследию, культуре и быту белорусского народа, посетив одно из знаковых мест района – Чеботовичский центр народного творчества, причем, не выходя из дома. Это будет способствовать популяризации исторических достопримечательностей и культурного наследия нашей страны. Следует отметить, что интерес к проекту проявили и учащиеся школы. Активное участие в нем приняла девятиклассница Мария Волосевич.

Для того, чтобы попасть на виртуальную экскурсию в центр народного творчества, достаточно просто отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения. Вы сразу же перенесетесь в простую белорусскую избу, где познакомитесь с жизнью и бытом сельчан. Гости экскурсии увидят уникальные музейные экспонаты, которые бережно собирались работниками центра. Среди них старинные рушники, гончарные изделия, одежда, мебель, мужские и женские инструменты и приспособления для труда. Но на этом экскурсия не заканчивается, ее посетители имеют удивительную возможность пройтись по дому, бытовым помещениям, дворовым строениям и пристройкам, окунувшись в повседневную жизнь наших предков. Удивительный колорит белорусской избы, завораживающий своей аутентичностью и непередаваемой атмосферой, наверняка оставит незабываемые впечатления об увиденном.

Следует отметить, виртуальная экскурсия – это не только яркая и красивая картинка, это еще и голосовое сопровождение. Экскурсовод рассказывает обо всех предметах, строениях и их предназначении. Впрочем, в этом вы можете с легкостью убедиться сами, отсканировав QR-код.

К слову, старания энтузиастов из Чеботовичской школы не остались незамеченными. Данный проект также принял участие в областном этапе республиканского конкурса компьютерных разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.by». Конкурс проводился дистанционно в 4 номинациях, в которых приняли участие 137 работ от учащихся общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи г. Гомеля и Гомельской области. Проект «Віртуальная экскурсія па Чабатовіцкаму цэнтру народнай творчасці» занял 3-е место в номинации «Медиа Простор».

Ольга ЧЕРНЯКОВА