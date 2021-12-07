В Беларуси за 9 месяцев произведено 94,4 тыс. т кондитерских изделий (103% к уровню 2020 года).

Объемы производства за указанный период возросли в основном благодаря:

СП ОАО «Спартак» — 103,3%,

СОАО «Коммунарка» — 106,9%,

ОАО «Красный Мозырянин» — 116,3%.

Производственные мощности организаций кондитерской отрасли на 1 января — 174 тыс. т.

Кондитерские организации концерна реализовали 55 тыс. т продукции (почти 104% к уровню 2020 года), в том числе на внутренний рынок — почти 40 тыс. т.

Экспорт — почти 18 тыс. т кондитерских изделий (плюс 23% к аналогичному периоду прошлого года)*.

Заработок — около $50 млн.

Кондитерские изделия экспортируются в 28 стран. Освоены новые рынки: Афганистан, Ирак, Малайзия, Румыния, Сербия.

* За январь — сентябрь 2021 года.

Источник: Белгоспищепром

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