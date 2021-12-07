В Беларуси за 9 месяцев произведено 94,4 тыс. т кондитерских изделий (103% к уровню 2020 года).
Объемы производства за указанный период возросли в основном благодаря:
СП ОАО «Спартак» — 103,3%,
СОАО «Коммунарка» — 106,9%,
ОАО «Красный Мозырянин» — 116,3%.
Производственные мощности организаций кондитерской отрасли на 1 января — 174 тыс. т.
Кондитерские организации концерна реализовали 55 тыс. т продукции (почти 104% к уровню 2020 года), в том числе на внутренний рынок — почти 40 тыс. т.
Экспорт — почти 18 тыс. т кондитерских изделий (плюс 23% к аналогичному периоду прошлого года)*.
Заработок — около $50 млн.
Кондитерские изделия экспортируются в 28 стран. Освоены новые рынки: Афганистан, Ирак, Малайзия, Румыния, Сербия.
* За январь — сентябрь 2021 года.
Источник: Белгоспищепром