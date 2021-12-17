17 декабря – день памяти великомученицы Варвары.

Святая была дочерью знатного язычника, отличалась особенной красотой. Чтобы скрыть от посторонних глаз, отец запер ее в башне. Сидя в заточении и созерцая из окна цветущую равнину и звездное небо, девушка пришла к выводу, что бездушные идолы, которым поклонялся отец, не могли создать красоту и гармонию мира, что существует единый Создатель.

В целях замужества Варваре было разрешено выходить из башни. Промыслом Божиим, в отсутствие отца, ей удалось познакомиться с христианами и принять крещение. Узнав об этом, отец-язычник обезумел и отрекся от дочери, отдав ее на суд городского правителя. Варвару заставляли отречься от христианской веры, но она отказалась. Тогда ее подвергли жестоким мучениям. Однако и под страшными пытками святая стойко исповедала Христа.

Одержимый отец, получив право самому свершить суд, собственноручно казнил дочь. Правда, вскоре и отца-палача, и правителя города постигло возмездие: оба они были сож-жены молнией.

18 декабря православные чтят память преподобного Саввы Освященного, прославившегося созданием богослужебного Иерусалимского устава и основавшего несколько монастырей и лавр. С восьми лет он жил в монастыре и посвятил себя служению Господу, а в 17-летнем возрасте принял монашеский постриг. По церковным преданиям, Савва молился и творил чудеса. Также он исцелял больных.

Подготовила Елена ДОРОШКО