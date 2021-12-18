Новый год уже совсем близко, и скоро в детских садах и школах начнутся утренники. Мы предложили жителям и гостям города вспомнить, кем они наряжались на это праздничное событие.

Татьяна Столярова,

художественный руководитель филиала «Октябрьский сельский Дом культуры»:

– Хорошо помню, что в детском саду на новогоднем утреннике была Машенькой из сказки «Маша и медведь». Мама мне надевала красивый сарафан, завязывала платочек, а в руках я держала корзинку. Мальчик из моей группы наряжался медведем, и мы стояли рядышком. А когда училась в школе, у нас было принято просто надевать маску и нарядную одежду. Приятно вспоминать то время.

Алина Пликус,

хореограф Буда-Кошелевского районного Дома культуры:

– Новогодний утренник для каждого ребенка – особенное событие. До сих пор помню сказочную атмосферу, которая царила на тех праздниках. А особую торжественность добавляло то, что каждый приходил в новогоднем костюме. У всех они были разные, и от этого праздник становился еще более веселым и интересным. У меня, например, был костюм снежинки. Его сшила мама под моим чутким руководством.

Ксения Козлова,

учащаяся 4 класса начальной школы:

– Вифлеемская звезда – вот кем я была на последнем новогоднем утреннике в школе. Родители купили мне красивое блестящее платье и корону со звездочкой. Какой костюм будет в этом году, пока не определилась. Есть еще время подумать. Точно знаю, что на новогоднем благотворительном спектакле, который состоится в районном Доме культуры 29 декабря, я буду играть девочку-робота.

Юрий ЕЖОВ

Фото Алины Юринской