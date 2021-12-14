Международный конкурс «Литературный мир» проводится АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» и направлен на решение следующих целей:

изучение и популяризация жизни и творческого наследия литераторов (писателей-классиков и местных авторов), жизнь и творчество которых связаны с тем или иным регионом страны, которую представляет участник Конкурса;

привлечение к творчеству и исследовательской работе, пропаганда и продвижение учебных, исследовательских, творческих достижений.

Участники, направления, языки Конкурса

Географических, возрастных, социальных и иных ограничений к участникам Конкурса не предусмотрено.

Конкурс проводится по трем направлениям – конкурс исследовательских работ, конкурс творческих работ, конкурс методических работ. По мере поступления работ в каждом направлении формируются номинации Конкурса (конкурсы проектов, статей, книг, ученических сочинений, литературно-художественных текстов собственного сочинения, чтецов, презентаций, иллюстраций, конспектов занятий, мероприятий, методических материалов, музыкальный конкурс и многое другое). Работы могут быть представлены на любом из государственных языков страны, которую представляет участник Конкурса.

Содержание и форма конкурсной работы

Тематика и содержание работы обязательно должны быть связаны с жизнью и творческим наследием литераторов, жизнь и творчество которых связаны с регионом проживания участника Конкурса (не обязательно только с теми, что родились и прожили здесь). Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом стиле и формате. Ограничений к объему конкурсной работы не предусмотрено.

Подведение итогов

Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают фирменные дипломы победителей 1-й, 2-й или 3-й степени, которые в течение 5 рабочих дней со дня закрытия Конкурса (см. п. 6.1 настоящего положения) высылаются в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявке. Оригинальность диплома подтверждается подписью генерального директора АНЭ, печатью организации и фирменным знаком МИП «Моя Отчизна», в соответствующей графе диплома указывается его регистрационный номер и дата выдачи.

В каждом направлении и номинации победители выявляются отдельно по следующим возрастным категориям участников:

до 6 лет;

7-10 лет;

11-15 лет;

16-17 лет;

18 лет и старше.

Вместе с дипломами победители Конкурса получат персональное приглашение на публикацию в том или ином издании АНЭ. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в книге избранных работ «Моя Отчизна. Избранное», о чем авторы работ извещаются дополнительно.

Финансовое обеспечение Конкурса

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступивших от его участников. Размер регистрационного взноса составляет 350 российских рублей (+ комиссия банка). Оргвзнос оплачивается за участие каждой работы отдельно. Оплата оргвзноса производится в течение 5 рабочих дней после официального уведомления участника о принятии материала для участия в Конкурсе (в этом случае к письму-уведомлению прилагаются реквизиты для оплаты). Для обладателей всех видов наградных материалов (дипломов, свидетельств и т.д.) Академии народной энциклопедии оргвзнос составляет 210 российских рублей. Для получения скидки к письму с копией платежного документа необходимо приложить копию соответствующего наградного документа АНЭ.

Срок и порядок предоставления материалов

Работа и заполненная заявка (форма — Приложение 1) (обязательно: весь пакет из этих документов одним письмом!) предоставляются в срок до 24 декабря 2021 года (включительно) только по электронной почте: moyarespublika@yandex.ru Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 рабочих дней после официального уведомления участника о принятии материала для участия в Конкурсе.

Контактная информация

Тел.:

8 (987) 184-64-19

8 (937) 521-37-15

8 (965) 595-50-10

(пн.-пт. с 9.00 до 18.00 по мск.)

e-mail: moyarespublika@yandex.ru

Заявка на участие в конкурсе