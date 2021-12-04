И причин тому немало: у вакцинации в сельской местности своя специфика.

Треть жителей нашего района – сельские жители. Проживают они в 227 сельских населенных пунктах, разбросанных на территории в 1,6 тысячи квадратных километров. Получить медпомощь и привиться от коронавируса можно в районной поликлинике и 32-х сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Но медики давно поняли: если сидеть и ждать, пока в пункты вакцинации придут люди, коллективный иммунитет не выработать и за пятилетку.

Согласно статистике, в районе сделали прививки от COVID-19 без малого 35% от подлежащего вакцинации населения, а это более 10 тыс. человек. Но до заветных 60% все равно далеко, а значит работа по вакцинации должна быть активизирована. Для этого медики выезжают на предприятия и в организации, делают прививки прямо на дому. Работают в тесной связке с руководителями предприятий и организаций, председателями сельских исполнительных комитетов, отлажено взаимодействие на уровне смотровых комиссий. Как это происходит на практике, насколько оправдана работа таких бригад, направленных на борьбу с COVID-19, мы узнали, побывав в Губичской амбулатории врача общей практики.

Среди тех, кто получил первый компонент вакцины, – жительницы агрогородка Губичи: Валентина Степановна и Нина Анатольевна. Первой – 81, вторая на 10 лет младше. Обе к своим годам приобрели по букету хронических заболеваний и входят в группу риска, а значит, прививка им нужна в первую очередь. Предварительно созвонившись, к ним выехала бригада медиков в составе врача и фельдшера.

«Вакцинироваться посоветовал старший сын. Он тоже привился. Да и на медиков наших я привыкла во всем полагаться. Нам с ними повезло: такие отзывчивые и профессиональные специалисты. Не раз мне помогали. Я коронавирусом не болела и особого желания с ним встречаться нет, поэтому послушалась совета доктора и привилась», – рассказывает Валентина Степановна, пока врач измеряет ей давление.

Нина Анатольевна давно думала о вакцинации, но все опасалась из-за проблем со здоровьем. Она гипертоник. «Доктор убедил меня, что лучше вакцины защиты нет. Он скорректировал прием лекарственных препаратов, и как только давление нормализовалось, я сделала прививку», – признается женщина.

– Мы сегодня готовы выехать к каждому. Вакцинируем не только коллективы на предприятиях, но и пожилых граждан на дому, а также жителей отдаленных населенных пунктов. В основном это пенсионеры. Звоним сами, предлагаем вакцинироваться на дому в удобное для них время. Все они значатся в наших списках, со всеми мы тесно работаем, объясняем значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказываем о показаниях и противопоказаниях. На выезды обычно выезжаем вдвоем с фельдшером Зинаидой Миленькой. Моя задача – осмотреть пациента, измерить пульс и артериальное давление, предупредить о возможных реакциях, Зинаиды Михайловны – поставить прививку. Весь процесс вакцинации одного человека с осмотром занимает минут 20, причем непосредственно на укол уходит буквально минута. Все остальное время мы проводим с пенсионерами, чтобы убедиться, что все хорошо, – рассказывает врач общей практики Евгений Лобан.

К слову, для Евгения Петровича Губичская амбулатория стала первым рабочим мес-том. Приехал в Буда-Кошелевский район в августе по распределению, сразу после окончания Гродненского медицинского университета. Причем не один, а вместе с женой и маленькой дочуркой Миланой. Квартирный вопрос для молодой семьи не стоял: им выделили комнату в общежитии для медработников. До Губич и обратно добирается на служебном УАЗике, на нем же и на вызовы ездит во все 22 населенных пункта. На новом рабочем месте уже освоился, коллектив принял хорошо, в помощи не отказывают, более того, коллеги души не чают в молодом докторе. Впрочем, как и сельчане. Они благодарны за чуткость и внимательность, за квалифицированную помощь и поддержку.

По последним данным, в Губичском сельсовете вакцинированы более 369 человек, или 45% населения. Всего на обслуживании в Губичской амбулатории и Старобудском ФАПе 1116 человек. Значит, разъяснительная работа среди населения налажена, значит, доверяют сельчане медикам, прислушиваются к рекомендациям специалистов, а не «диванных» экспертов.

Виталий Карпинский,

директор

Буда-Кошелевского центрального районного Дома культуры,

депутат районного

Совета депутатов:

Я привился от коронавируса и всем рекомендую

– Мы сделали прививку «Спутник V» вместе с женой еще в августе, а спустя буквально несколько дней встретились с коронавирусом. Первой заболела супруга: у нее выявили пневмонию, а меня отправили на самоизоляцию. Тест показал коронавирусную инфекцию и у меня, но я перенес ее в легкой форме, как обыкновенную простуду. Лечились всей семьей дома. Я знал, что заражение после вакцинации возможно, но вакцина, как и обещали разработчики, защитила нас от тяжелого течения болезни.

Привиться нам настоятельно советовали наши дети: двое старших сыновей живут со своими семьями в Гомеле. Даже грозились не приезжать в гости, пока мы не поставим вакцину: боялись принести инфекцию. Кстати, они сперва переболели коронавирусом, а потом уже сделали прививку.

Пандемия не закончилась, люди продолжают уходить. Надо защищать себя и близких. И вакцинация – самый эффективный способ. Я привился сам и всем рекомендую. Например, коллектив центрального районного Дома культуры и все его филиалы уже провакцинированы на 74%.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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