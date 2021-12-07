Совсем скоро новая редакция Основного закона будет вынесена на обсуждение и каждый сможет увидеть главные изменения до референдума, который пройдет не позднее февраля 2022 года. Изменения предлагаются в 77 статьях Основного закона, в преамбуле будет введена новая глава – о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия, своеобразным народным вече. «Авангард» поинтересовался мнениями будакошелевцев об изменениях, внесенных в Конституцию.

Татьяна БУРНЫШЕВА, председатель районного объединения профсоюзов:

– Четверть века наша страна живет, строится и развивается на основе действующей Конституции. Для временных рамок это ничто, если вспомнить эволюционные процессы тысячелетий. Безусловно, прогресс не стоит на месте. Кажется, еще совсем недавно мы пользовались черно-белыми телевизорами, а сегодня в нашем распоряжении современные гаджеты. Схожие процессы происходят и в обществе. События последних двух лет в нашей стране – лучшее подтверждение того, что назрело время серьезных изменений.

В жизни любого государства Конституция играет важную и особую роль. Этот документ регулирует все стороны нашей жизни, обеспечивая устойчивость общества. Крайне важно, что за буквой Основного Закона стоит человек – высшая ценность государства и общества, его права и свободы, гарантии их реализации.

Над дополнениями и изменениями Основного закона проделана колоссальная работа, над ней трудились множество людей, общественных организаций и весь депутатский корпус. Были проведены многочисленные встречи, диалоговые и дискуссионные площадки, где каждый желающий мог высказать свое мнение и внести предложения. Проект Конституции обсуждался на различных уровнях. Свое мнение от лица работающих граждан высказала и Федерация профсоюзов Беларуси, председатель которой, Михаил Орда, входит в состав рабочей группы по доработке проекта Основного закона.

По моему мнению, новая Конституция должна максимально отвечать современным требованиям, обеспечивать мир на нашей земле, благополучие белорусов, устойчивое развитие и совершенствование социальных гарантий. Не случайно, она базируется на принципах сохранности суверенитета, духовных, семейных и культурных традиций и ценностей белорусского народа. Особого внимания достойна такая новация, как придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. ВНС – это высший орган народовластия, который в критические моменты должен выполнить роль сдерживающего и стабилизирующего элемента политической системы. Все это призвано обеспечить дальнейшее развитие нашей страны.

На мой взгляд, важным моментом является и то, что принятие Основного закона в последней редакции будем осуществляться путем референдума, который станет волеизъявлением всего белорусского народа. А значит, голос каждого будет услышал и повлияет на принятие окончательного решения.

Ольга ЧЕРНЯКОВА