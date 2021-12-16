Проблема алкоголизма — одна из самых страшных, тяжелых и требующих немедленного решения. Вред алкоголя для организма человека и для общества в целом колоссален. Так не лучше ли отказаться от вредной привычки? Любой врач и любой честный алкоголик подтвердят: вред алкоголя колоссален, а пользы и радости он почти не приносит.

Алкоголь и нервная система

Алкоголь очень вреден для мозга. Его действие заключается в разрушении вещества мозга и обострения проблем с его кровообращением (особенно у пожилых людей).

Даже при малых дозах, спиртные напитки могут нарушить:

— способность организма воспринимать и обрабатывать данные;

— быстроту реакции (движение, хуже воспринимается звук);

— здравое мышление;

— возможность контролировать себя;

— периферическое зрение.

Со временем, злоупотребление спиртными напитками может нарушить работу нервной системы. Больше всех страдают нервы, которые контролируют мышцы, ориентацию в пространстве, чувство давления, температуры и боли. Особенно страшное — пьянство с многолетним стажем, ведь оно связано с угнетением некоторых структур головного мозга, из-за чего человек не может усваивать новые знания и с трудом вспоминает недавние события.

Нередко, из-за злоупотребления алкоголем, человек видит разные галлюцинации.

Вред спиртных напитков для сердечно-сосудистой системы

Не только нервные клетки страдают от «агрессии» алкоголя, похоже, что сердцу тоже можно навредить таким образом. Вероятность инфаркта миокарда возрастает под воздействием спиртных напитков.

Хронические отравления сердечных мышц алкоголем снижают эффективность их сокращения. Со временем развивается сердечная недостаточность от недостаточного поступления крови к тканям сердца. Самые заметные симптомы таких неполадок — это боли в этой зоне и аритмии.

Алкоголь может повлиять на артериальное давление, вызывая гипертонию (повышение артериального давления). От этого повышается риск инсульта. Как нам показывают специалисты, у здоровых молодых людей из-за ежедневного потребления спиртного, повышается систолическое давление (верхняя цифра). По поводу инсульта, у регулярно пьющих людей его вероятность в три раза выше чем у тех кто не употребляют спиртные напитки.

Негативное действие спиртного на пищеварительную систему

Пищеварительная система тоже не очень «дружит» с избыточным потреблением спиртных напитков. Похоже, что алкоголь нарушает многие процессы переваривания, всасывания и усвоения питательных веществ. Также, он является причиной повышения выработки кислого желудочного сока, который может навредить слизистой оболочки желудка. Придерживаясь к такому режиму, можно навлечь на себя гастрит. Болезнь протекает с образованием язв, чувством боли и кровотечениями.

У часто потребляющих спиртные напитки нередко возникают варикозные вены пищевода. Во время рвоты или сильного кашля, эти проблемные вены могут прорваться и вызвать кровотечения, иногда смертельные.

Спиртные напитки и поджелудочная железа

Вред алкоголя для поджелудочной железы заключается в воспалении этого органа и нарушением выработки важного гормона инсулина.

Печень и спиртные напитки

Печень — главный орган нейтрализации алкоголя в организме. Вот почему проблемы с печенью у алкоголиков — нормальное явление.

Вред алкоголя на этот орган может быть разного характера:

— жировое перерождение печени — проблема связана с тем, что вместо запасов жиров печени для получения энергии, организм использует калории алкоголя.

— воспаление печени может вызвать гибель печеночных клеток и даже желтуху. Если не лечить данную проблему может развиться цирроз печени или даже наступить смерть.

— цирроз печени является самым критическом состоянием вреда спиртных напитков на печень. Во время этого, почечные клетки умирают, замещающуюся рубцовой тканью.

Признаки этого заболевания: снижение полового влечения; утомляемость; слабость; нижение в весе. При первых симптомах болезни, если не отказаться от алкоголя, то смертельного исхода не избежать.

Онкологические заболевания и алкоголь

Риск рака повышается от употребления спиртных напитков. Сочетание курения с алкоголем увеличивает риск заболевания раком пищевода. Из-за быстрого прогрессирования болезни, очень редко удаётся излечить его вовремя. Симптомы этого заболевания:

— ощущение преграды в области грудины,

— затрудненное глотание.

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— Врач нарколог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»: 7-11-37 — Юрковец Мария Александровна