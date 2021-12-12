Каждодневное употребление зеленого чая благотворно влияет на организм и способно снизить риск развития опасных болезней. Об этом сообщила диетолог Татьяна Иванникова, пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, напиток способен успокоить нервную систему и может защитить от стрессового переедания. Этот чай содержит довольно много катехинов и витамина С, что в свою очередь способствует укреплению стенок капилляров, снижению риска развития раковых клеток, повышает иммунитет и предупреждает риск развития склероза, уверена диетолог.

Вместе с тем специалист посоветовала с осторожностью пить этот чай людям с пониженным давлением, заболеваниями печени или кишечника.

ОНТ