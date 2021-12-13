Общегородское мероприятие «День предприятия» для трудоспособных гомельчан с участием ОАО «Электроаппаратура» пройдет 17 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Желающих трудоустроиться на предприятие приглашают на встречу с представителями кадровой службы ОАО «Электроаппаратура». Требуются такие специалисты, как токарь, сверловщик, фрезеровщик, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, литейщик на машинах для литья под давлением и др.

Собеседование пройдет с 10.00 до 12.00 по ул.Пролетарской, 18.