28-30 ноября в Стайках прошел кубок Республики Беларусь по вольной борьбе.

Воспитанница «Спарты» Яна Костунова (в настоящий момент учащаяся республиканского училища олимпийского резерва в Минске) в весовой категории до 50 кг не оставила шансов своим соперницам, выиграв все схватки (в финале на туше) и стала победительницей соревнований. Заветную награду она приняла из рук Василисы Марзалюк – чемпионки Европейских игр 2015 и 2019 годов, многократного призера чемпионатов мира и Европы, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь.

Поздравляем спортсменку и ее тренеров с победой! Веры в себя и больших побед!

Ирина Галицкая

Фото из архива

Яны Костуновой