Знаковое событие ожидает крупнейшую страховую кампанию Беларуси Белгосстрах 4 декабря – 100-летие со дня образования.

В первую субботу декабря свой профессиональный праздник отмечают страховые работники – люди, избравшие своим жизненным призванием поддержку и помощь всем, попавшим в трудную ситуацию. Именно они помогают нам защитить движимое и недвижимое имущество, здоровье и даже нашу жизнь от непредвиденных рисков.

На сегодняшний день Белгосстрах — лидер страхового рынка Беларуси. Миссия компании — удовлетворение потребностей граждан и организаций Республики Беларусь в защите благосостояния путем предоставления качественных и доступных услуг страхования.

В преддверии праздника в представительстве «Белгосстраха» по Буда-Кошелевскому району чествовали его лучших работников.

Почетные грамоты и благодарности, а также ценные подарки вручили заместитель директора филиала по Гомельской области Ольга Кудревич и директор представительства по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлева.

— Поздравляю всех коллег с наступающим праздником — Днем страховых работников, а также с приближающимся 100-летним юбилеем со дня образования компании Белгосстрах, — сказала Людмила Владимировна. — Хочу сердечно поблагодарить весь трудовой коллектив нашего представительства за добросовестную работу. Желаю всем работникам сферы страхования здоровья, успехов, чтобы работа была яркой и интересной. А самое главное — чтобы наш труд был полезен, признан и оценен. Желаю всем клиентам Белгосстраха процветания, успехов в делах и бизнесе, достижения целей и покорения новых профессиональных высот.