16 декабря Дед Мороз, живущий в Беловежской пуще, отмечает День рождения. В этот день он будет рад получить от ребят красочные карточки с поздравлениями, рассказами о себе и совершенных ими добрых поступках. Поздравить и задобрить белорусского волшебника, чтобы тот непременно положил под елку заветный подарок, можно красочной открыткой или письмом с поздравлениями. Об этом сообщается на сайте РУП «Белпочта».

13 декабря по всей стране в выделенных отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» проведет акцию «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения».

В этот день все желающие смогут приобрести открытки, написать теплые слова, рассказать о себе и о своих совершенных добрых поступках в уходящем году и бесплатно отправить их в адрес Дедушки Мороза через простые и специальные почтовые ящики, установленные в выделенных отделениях почтовой связи, где также можно сфотографироваться на новогодних фотозонах.

В Гомельской области акция будет проходить с 16.00 до 17.00 в следующих отделениях связи:

ОПС № 48 ул. Советская, д. 8, г. Гомель

ОПС Еремино ул. Клубная, д. 3а, а.г. Еремино

ОПС № 1 ул. Головачева, д.14, г. Буда-Кошелево

ОПС № 1 ул. Октябрьская, д. 47, г. Ветка

ОПС № 4 ул. Комарова, д. 5, г. Добруш

ОПС № 1 ул. Советская, д. 17, г. Чечерск

ОПС № 1 ул. Ленина, д. 25, г.п. Корма

ОПС № 3 ул. К. Маркса, д. 21/2, г. Житковичи

ОПС № 7 ул. Первомайская, д. 76, г. Жлобин

ОПС № 1 ул. Дзержинского, д. 45, г.п. Октябрьский

ОПС № 3 пл. Ленина, д. 3, г. Калинковичи

ОПС № 7 ул. Ленинская, д. 34, г. Мозырь

ОПС № 3 ул. Ленинская, д. 6, г. Ельск

ОПС № 2 ул. Ленина, д. 9, г. Наровля

ОПС № 1 ул. Советская, д. 32, г.п. Лельчицы

ОПС № 2 ул. Липунова, д. 3, г. Петриков

ОПС № 3 ул. Советская, д. 66, г. Речица

ОПС № 1 ул. Ленина, д. 25, г.п. Лоев

ОПС № 2 ул. Советская, д. 68, г. Хойники

ОПС № 2 ул. Советская, д. 15, г.п. Брагин

ОПС № 3 ул. Ленина, д. 49а, г. Рогачев

ОПС № 4 ул. Ленина, д. 34, г. Светлогорск

Источник: http://gp.by

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