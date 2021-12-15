Травматизм является серьезной проблемой для разных стан мира, в том числе и для Республики Беларусь. Ежегодно в мире от различных травм погибает 5 млн. человек – это почти 9% от общего числа смертей. Травмы являются третьей по значимости причиной смертности и основной причиной в возрасте от 1 до 40 лет.

Ежегодно в Республике Беларусь травмируется около 800 000 человек. Травматизм является важной социально-экономической проблемой в связи с высокими показателями распространенности и тяжестью его медико-социальных последствий (инвалидность и смертность).

В структуре травматизма преобладают бытовые травмы – 76,7%, второе место занимают уличные травмы – 14,7%, спортивная травма – 1,1%, дорожно-транспортная травма – 1,3%, производственная травма – 1,0%, прочие травмы – 6,2%.

Травмы у детей составляют – 16,5% от общего числа травм в республике. Структура детского травматизма несколько отличается от структуры взрослого: бытовые травмы составляют 59,3%, уличные – 21,0%, школьные – 7,9%, спортивные – 6,4%, транспортные – 0,6%, прочие – 4,8%.

С наступлением зимнего периода одной из основных причин уличного и транспортного травматизма становятся гололед.

Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды и мороси (тумана). Гололед наблюдается при температуре воздуха от 0° доминус 3°С. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров.

Человека при гололеде подстерегают две опасности – самому поскользнуться и упасть, или на тебя упадут (или наедут). При падении у людей могут возникнуть ушибы, растяжение и разрывы связок и сухожилий, переломы костей рук, ног, таза, грудной клетки; травмы головы: сотрясение или ушиб головного мозга.

Безопасность при гололеде особенно важна. Чтобы избежать зимнего травматизма, нужно принять меры предосторожности.

– По возможности, старайтесь меньше выходить на улицу в такую погоду. При гололеде необходимо передвигаться крайне осторожно, не нужно торопиться.

–Важно правильно выбрать верхнюю одежду, чтоб она не сковывала движения и не затрудняла обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

–Не стоит носить зимой в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Если у вас пакеты в руках, распределите в руках вес равномерно на обе руки. В противном случае, вы произвольно будете наклоняться на одну сторону, чем повысите риск падения.

– Выбирайте более безопасный путь, ходите там, где есть освещение, меньше льда, дорожки посыпаны песком.

– Обратите внимание на обувь. Она должна быть нескользкой, устойчивой, лучше с резиновой или рифленой подошвой. Откажитесь от высоких каблуков. Если все-таки обувь скользит, натрите подошву наждачной бумагой, наклейте лейкопластырь крест-накрест или лесенкой, но это даст только временный эффект.

– Не следует высоко поднимать ноги. Передвигайтесь как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву, стараясь обходить места с наклонной поверхностью.

– Не держите руки в карманах. У вас не хватит времени на то, чтобы инстинктивно вынуть их при падении.

– Выходя на улицу, пожилым людям следует брать с собой трость с заостренным концом. Беременным женщинам не стоит ходить без сопровождения – передвигаться в одиночку слишком опасно как для будущей мамы, так и для малыша.

– Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги, переходите ее, перебегая можно поскользнуться и упасть. В такой ситуации водителю трудно затормозить резко, так как при гололеде тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

– В зимнее время нужно выходить из дома заранее, чтобы не торопиться и иметь возможность идти медленнее и внимательнее, особенно если с вами ребенок. Смотреть надо не только под ноги, но и вверх, так как падающие с карнизов домов и водосточных труб огромные сосульки и куски льда каждую зиму уносят несколько человеческих жизней. При выходе из автобуса или троллейбуса, держитесь за ручки. Не стоит догонять отходящий транспорт, есть риск поскользнуться и оказаться у него под колесами.

– Опасно разгуливать по обледеневшим улицам в нетрезвом виде. В состоянии алкогольного опьянения можно получить тяжелые травмы. Алкоголь снижает чувствительность к боли, поэтому многие не сразу обращаются за медицинской помощью. Но надо помнить, что травмы чреваты осложнениями.

Застраховаться от падений на 100 процентов невозможно. Но существуют специальные приемы, благодаря которым падение становится максимально безопасным.

Научитесь падать! Если все-таки падения не удалось избежать, не выставляйте вперед руки, чтоб не сломать кисти, предплечья. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. В момент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу удара). Не торопитесь подняться, осмотрите себя, незамедлительно проверьте, не болят ли у вас суставы и не кружится ли голова: порой падение на лед может обернуться серьезными травмами, вплоть до сотрясения мозга. Попросите прохожих помочь вам подняться. Чтобы предотвратить появление отека, приложите к месту ушиба холодный компресс. При получении травмы обязательно обратись к врачу за оказанием медицинской помощи.

Помните, лучшая профилактика травм – это осторожность и осмотрительность. Предупредить травму проще, чем обеспечить восстановление своего здоровья. Берегите себя!

В рамках дня профилактики травматизма на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей» телефонной линии. Свои вопросы можно задать врачам-хирургам районной поликлиники 15.12.2021 года по телефону 7-29-77 с 11.00 до 12.00.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»