Грузовик проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» путешествовал по Беларуси с 25 октября по 6 ноября. За это время он посетил 50 населенных пунктов по всей Беларуси. Заезжал экотранспорт и в Гомельскую область.

Всего за время экотура волонтеры загрузили в багажник грузовика более 15 тонн пластмассовых крышечек в помощь детям с особыми потребностями. Сейчас пластик отправили в Минск для дальнейшей переработки.

Больше всех вторсырья собрали волонтеры Брестчины – 2,9 тонны. В топ-3 городов-лидеров вошли населенные пункты нашего региона: в Мозыре собрали 595,8 килограмма, а в Жлобине – 583,4 килограмма.

За время акции к проекту присоединились детские сады, школы, высшие и средние специальные учреждения образования, а также сотрудники различных предприятий и организаций. Средства, вырученные от продажи крышечек пойдут на нужды детей с тяжелыми болезнями соединительной ткани, а также нервной и костно-мышечной систем. Помощь получат нуждающиеся из Бобруйска и Речицкого района Гомельской области.

Проект продолжается, присоединиться к нему может каждый. Подробную информацию и адреса пунктов приема пластика можно найти в социальных сетях Instagram и Вконтакте. Здесь принимают крышки от бутылок из-под напитков, средств бытовой химии и парфюмерии. Единственная просьба – вторсырье должно быть чистым и сухим, с маркировкой «02», «04» или «05.

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