«Авангард» – лучший в области!

Сегодня в Гомеле подводят итоги ежегодного соревнования среди средств массовой информации и журналистов средств массовой информации Гомельской области.

Редакция газеты «Авангард» стала победителем в номинации «Лучшее печатное средство массовой информации Гомельской области».

Благодарность юным корреспондентам «Авангарда» за активное участие в областном творческом проекте молодых юнкоров Гомельщины «Память поколений» председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко вручил Марине Палубец.