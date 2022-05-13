Беларусь и Венесуэла договорились сотрудничать для поддержки двусторонней торговли, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга.

Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с послом Венесуэлы в Беларуси Франклином Рамиресом Араке. Венесуэльскому дипломату были представлены возможности центра для активизации двустороннего сотрудничества.

Собеседники договорились возобновить прямое взаимодействие с ключевыми игроками внешнеэкономической деятельности Венесуэлы, а также условились о предметном сотрудничестве для поддержки двусторонней торговли. Согласован ряд белорусско-венесуэльских бизнес-мероприятий на ближайшую перспективу.