С таким вопросом накануне Дня семьи, который отмечают 15 мая, «Авангард» обратился к горожанам и гостям Буда-Кошелева.

Лариса ПЕТИНА,

индивидуальный предприниматель:

– Фундаментом крепкой семьи, на мой взгляд, является доверие супругов друг к другу. Если этого нет в отношениях, боюсь, счастливой семейной жизни не получится. Мне повезло: в ноябре этого года мы с мужем будем отмечать «жемчужную свадьбу» – 30 лет совместной жизни. У нас двое замечательных детей, и они наше главное достижение в жизни. А еще нужно уметь прощать и забывать обиды. В отношениях это очень важно.

Максим КУЧЕРОВ,

работник железнодорожной станции Буда-Кошелевская:

– Главный секрет семейного счастья – это любовь. Ни для кого не секрет, что супруги иногда ссорятся. Однако, когда муж и жена по-настоящему любят друг друга, любая ссора заканчивается примирением и «работой над ошибками». Важно разговаривать, делиться своими переживаниями, мыслями, слышать другого. Думаю, тогда семья будет крепкой.

Ольга ПРОКОПЕНКО,

в декретном отпуске:

– Без настоящей любви в семейной жизни никак. Часто это чувство путают с влюбленностью, которой наслаждаются в начале отношений. Однако со временем она проходит. А если партнеры дорожат друг другом, они начинают работать над отношениями. Вот тогда и рождается настоящая любовь. А это взаимоуважение, поддержка, умение идти на компромиссы. Еще в нашей семье в спорных ситуациях нас с мужем выручает юмор.

Наталья КОЗЛОВА,

пенсионерка:

– Мы вместе с мужем уже 42 года. За это время очень многое пережили, поэтому дорожим нашими отношениями. Из опыта семейной жизни могу сказать, что главное в семье – это уважение. Когда супруги могут договориться друг с другом, идут на уступки, не оскорбляют один одного, принимают все решения совместно, тогда и семья будет крепкой, а жизнь счастливой.

Юрий ЕЖОВ, фото Алины Юринской