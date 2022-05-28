С таким вопросом «Авангард» обратился к воспитанникам и ученикам Потаповского детского сада-средней школы.

Ульяна КРАВЧЕНКО, 7 лет:

– Оставаться всю жизнь маленькой – это неинтересно. Я хочу вырасти, стать спортсменкой и участвовать в различных соревнованиях. У меня уже есть 3 рекорда в нашей школе: я очень быстро бегаю. А еще мое любимое занятие – это считать.

Вита СТРОЕНКО, 6 лет:

– Я уже взрослая: мне 6 лет и учусь в 1-м классе. После школы пойду работать продавцом мороженого и буду угощать всех друзей бесплатно. В школе мне больше всего нравится заниматься письмом. Поэтому, если не получится стать продавцом, буду писателем.

Ксюша ЧЕМЯКИНА, 6 лет:

– Совсем скоро я стану первоклассницей. Хочу скорее начать учиться и пойти работать. В детском саду, конечно, весело, но я планирую стать парикмахером: уже делаю прически маме, бабушке и кошке. Все говорят, что у меня талант.

Максим КУЗНЕЦОВ, 6 лет:

– Хочу стать взрослым, потому что это очень интересно: нужно ходить на работу, ездить на машине, покупать вещи в магазине. Сейчас я учусь в 1-м классе, мое любимое занятие – бегать. Когда вырасту, стану спортсменом.

Юрий ЕЖОВ

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