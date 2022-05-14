В Уваровичах прошел торжественный районный пионерский сбор «От и100рии до современности».

Ветеран пионерского движения, возглавлявшая Дом пионеров до 2009 года, Елена Кабаева и председатель детской палаты БРПО Мария Кабаева.

Алина ЮРИНСКАЯ
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