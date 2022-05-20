В мероприятии приняли участие волонтерские отряды Красного Креста учреждений образования города, а также все желающие.
Председатель районной организации Елена Куриленко рассказала об основных направления работы, подвела итоги, вручила благодарственные письма.
Работали интерактивные площадки: спортивная, медицинская, все желающие могли сделать себе аквагрим.
Работники районного Дома культурны подготовили концертную программу.
В конце акции был проведен флешмоб: участники выстроились в форме креста — символа организации.
Юрий ЕЖОВ