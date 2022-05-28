Если кто-то думает, что служба в прокуратуре – удел исключительно мужчин, то он глубоко заблуждается. Сегодня кадровый состав прокуратуры района не только значительно омолодился, но и пополнил свои ряды представительницей прекрасной половины человечества. Помощник прокурора Виктория Стрижнёва уже третий год стоит на страже закона, справедливости и порядка на Будакошелевщине.

– Виктория Анатольевна, расскажите, с чем связан ваш выбор профессионального пути?

– Еще в школе я рассматривала для себя два варианта будущей профессии: юрист или медик. В старших классах мои интересы окончательно склонились в сторону юриспруденции. Получив высшее юридическое образование в ГГУ им. Ф. Скорины, я уже имела за плечами определенный опыт работы в профессии, поскольку во время учебы работала внештатным сотрудником в прокуратуре города Гомеля. В ноябре 2019 года меня направили на службу в прокуратуру Буда-Кошелевского района, где я тружусь по сей день.

– Что входит в ваши обязанности?

– Сейчас за мной закреплены обязанности по надзору за законностью рассмотрения РОВД и РОЧС заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Кроме того, я осуществляю надзор за соблюдением законодательства о профилактике преступлений и правонарушений на территории района.

– Давайте подробнее остановимся на каждом из этих направлений. Что подразумевает под собой надзор за законностью рассмотрения РОВД и РОЧС заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях?

– Как правило, сталкиваясь с определенной проблемой или бедой, человек обращается за помощью к правоохранителям либо спасателям. Именно на эти органы возложена первоначальная проверка обстоятельств произошедших событий. По результатам соответствующих проверок органы дознания принимают решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе. Моя работа заключается в проверке законности решений по заявлениям и сообщениям о преступлениях, наличия оснований для задержания граждан по подозрению в совершении преступлений, рассмотрении жалоб на действия и решения органов дознания района, оценке законности возбуждения указанными государственными органами уголовных дел и производства по ним первоначальных следственных действий. При этом самым трудозатратным процессом является проверка решений, принятых по результатам проверок.

Так, за минувший год в прокуратуре района изучено более 500 материалов проверок, проведенных РОВД и РОЧС, из которых каждый пятый направлен на дополнительную проверку. На мой взгляд, важность данной линии надзора заключается в том, что именно на этой стадии решается дальнейшая судьба лиц, в отношении которых проводится проверка. Необходимо, чтобы каждое из принятых решений было четко выверено и никто из правонарушителей не смог избежать заслуженной ответственности. Могу привести недавний пример, когда мужчина в ходе необоснованных претензий, демонстрируя свое физическое превосходство, ударил по лицу несовершеннолетнего. Органами дознания было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратурой данное решение отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело, а виновное лицо привлечено к уголовной ответственности. Тем самым были защищены права потерпевшего, а виновный понес заслуженное наказание.

– Не менее важный и приоритетный этап работы – это надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. В чем суть данного направления?

– Безусловно, соблюдению законодательства, гарантирующего защиту детей, находящихся в социально опасном положении, профилактике безнадзорности, противодействию пьянства и алкоголизма среди несовершеннолетних, охране жилищных прав несовершеннолетних в нашем государстве придается первостепенное значение.

Мы не можем обойти стороной и подростковую преступность, представляющую большую общественную опасность не только с точки зрения совершения преступлений, но и в том числе восприятия самими несовершеннолетними данных деяний. Поэтому надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних включает в себя ряд направлений, связанных с профилактикой правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также контроль и оценку деятельности субъектов профилактики. Кроме того, в рамках данного надзора проверяются и другие вопросы, связанные с обеспечением прав несовершеннолетних, такие как безопасность детей на водах, трудовая занятость, проверка детских игровых площадок на соответствие требованиям безопасности.

Следует отметить, что прокуратура как надзорный орган не только проверяет субъекты профилактики, определяя для них приоритетные направления, но и самостоятельно принимает меры, благотворно влияющие на состояние законности, помогает семьям и детям. Так, прокуратурой района была проведена проверка по административному делу о семейно-бытовом насилии, в результате которой выявлены признаки социально опасного положения. Установлено, что глава многодетного семейства не только злоупотребляет спиртными напитками, но и ведет аморальный образ жизни, что оказывает отрицательное воздействие на совместно проживающих с ним детей. В стороне от данной проблемы оставались субъекты профилактики, которые не принимали мер по изучению положения и обследованию условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье. Прокуратурой района вынесено предписание, дети признаны находящимися в социально опасном положении. В настоящее время с данной семьей проводится необходимая профилактическая работа, направленная на стабилизацию обстановки.

– Не вызывает сомнения и тот факт, что многих проблем удалось бы избежать, если бы должным образом была налажена профилактическая работа. Какая роль в данном вопросе отводится прокуратуре?

– Сфера профилактики преступлений и правонарушений чрезвычайно широкая. Сегодня она не может оставаться полем деятельности только правоохранительных органов. В ней должны принимать участие все государственные органы, общественные формирования и непосредственно сами граждане. Профилактическое направление в работе прокурора включает в себя предотвращение и пресечение преступной деятельности, выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления, а также принятие мер по их устранению.

В нашей работе огромная роль отводится профилактике преступлений и правонарушений, которая направлена на исключение антиобщественного поведения и создание условий для нормального существования и развития общества. Основным направлением профилактики является предотвращение совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья. В минувшем году на территории района было совершено 12 преступлений против жизни и здоровья. По каждому факту прокуратурой проведены проверки, в ходе которых выявлены недостатки в деятельности субъектов профилактики в отношении лиц, совершивших указанные преступления. Прокуратурой района аналогичные проверки проводятся и по фактам гибели людей на пожарах.

Немаловажным направлением является защита прав и законных интересов граждан, которые не в состоянии сами себя защитить в силу определенных жизненных обстоятельств. Например, жертвы домашнего насилия зачастую отказываются привлекать своих обидчиков к ответственности. Однако в законодательстве закреплены полномочия прокурора по началу административного процесса и возбуждению уголовных дел в случаях, когда пострадавшие лица отказываются писать заявления. Так, в 2021 году прокуратурой района начат административный процесс в отношении 19 семейных дебоширов, возбуждено 2 уголовных дела превентивной направленности по ст.186 и ст.154 УК Республики Беларусь. Исходя из этого, роль профилактической деятельности сложно переоценить, ведь преступление легче предотвратить, чем разбираться в его последствиях.

– Не могу не поинтересоваться, не разочаровались ли в выбранной профессии?

– С каждым днем я только убеждаюсь в правильности когда-то принятого решения. Конечно, службу нашу легкой не назовешь, ведь необходимо быть сведущим в разных вопросах и направлениях. Однако в этом вижу только плюсы, заключающиеся в постоянном поиске, самосовершенствовании и развитии. Для меня каждое направление, каждый этап работы в органах прокуратуры очень интересны. Но самое главное – ты можешь помочь людям в защите их прав и законных интересов.

Что касается коллектива, то он у нас очень дружный и сплоченный. Я не помню такого случая, чтобы кто-то отказал мне в помощи. Поэтому хочу сказать большое спасибо коллегам за поддержку. В свою очередь буду и впредь стоять на защите законности, справедливости и порядка.

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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